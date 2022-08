Japan: Chinese raketten 'probleem voor onze nationale veiligheid'

Volgens de Japanse premier vormen de raketten ook "een gevaar voor de veiligheid van onze staatsburgers". De Japanse minister van Defensie Nobuo Kishi zei donderdag dat het de eerste keer was dat Chinese raketten in de Japanse economische zone landen. Vier van de raketten zouden over Taiwan zijn gevlogen.

In totaal vuurde China donderdag volgens Taiwan elf ballistische raketten af als onderdeel van de grote omstreden militaire oefeningen rond de eilandstaat. Deze vormden geen risico voor Taiwan omdat ze hoog in de atmosfeer over het eiland vlogen.

De laatste keer dat de wereldmacht raketten op Taiwanese wateren afvuurde was in 1996. De grote militaire oefening begon donderdag nadat Pelosi de eilandstaat bezocht en haar steun uitsprak voor de vrijheid van Taiwan. China ziet Taiwan als afvallige provincie.