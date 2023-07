Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik lag te huilen op de bank’ Coldplay-oplichter krijgt wroeging en stort geld Samira (44) terug

Samira had tickets voor Coldplay op dinsdagavond, maar werd opgelicht. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Amsterdam - Ze was zielsgelukkig toen ze twee kaartjes voor Coldplay had bemachtigd. Samira had het avondje uit hard nodig in een zware periode. De vreugde verdween helaas snel toen ze besefte te zijn opgelicht en niet alleen kon fluiten naar de tickets, maar ook naar haar 210 euro. De volhardende Amsterdamse liet het er niet bij zitten. Een wonder geschiedde: de bedrieger kreeg wroeging en stortte haar geld terug. „Je moet altijd blijven geloven in het goede.”