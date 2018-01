Elon Musk schiet geheime lading de ruimte in

De lading van de raket die werd gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida, is namelijk strikt geheim gehouden.

De lancering was live te volgen, maar vlak voordat de mysterieuze lading werd losgekoppeld werden de beelden onderbroken en kreeg men plots technici in een controlekamer te zien.

De geheime missie genaamd Zuma stond gepland in november, maar werd enkele keren uitgesteld. Waarschijnlijk omdat de lading zo belangrijk en kwetsbaar was dat het leger zeker wilde weten dat er niets mis zou gaan, meldt The Independent.

Satellietbouwer Northrop Grumman liet enkel weten dat de klant van SpaceX de Amerikaanse overheid is en dat er een satelliet in een lage baan is geplaatst. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, verrichtte twee keer eerder een geheime lancering voor de Amerikaanse overheid.

Complotdenkers gaan inmiddels los op het internet. Zo zou Elon Musk al tientallen jaren geobsedeerd zijn door de mysterieuze planeet Nibiru, die op weg is richting de aarde. Volgens doemdenkers zal deze Planeet X de aarde vernietigen. Musk heeft echter nog nooit publiekelijk over Nibiru gesproken.

De Falcon 9-raket is overigens al eerder gebruikt om geheime ladingen in een baan rond te aarde te lanceren, zoals een spionagesatelliet en een ’ruimteschip’ van de marine.