Agent gewond geraakt tijdens aanhouding in Amsterdam

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens een woordvoerster van de politie betreft het geen schot- of steekwond.

Na een melding over een geweldsdelict gingen agenten naar de nabijgelegen Ottho Heldringstraat in Nieuw-West. Vervolgens werden meerdere personen aangehouden, waarbij een agent dus gewond raakte. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden.