Vader slachtoffer doorrijder Oss deelt schokkende video

De beelden van de aanrijding zijn heel heftig. Op de video is te zien dat de vrouw aangestoken vuurwerk wil opruimen en daarvoor dan ook bukt. Op dat moment komt de bestelbus met hoge snelheid aangereden die de vrouw met hoge snelheid raakt. Ze vliegt hierdoor in het de lucht en komt met een enorme smak op het asfalt terecht. Ter hoogte van de rotonde verderop wordt ze overreden door het busje. De bestuurder rijdt vervolgens door.

Dat ze dit nog na kan vertellen, mag een klein wonder heten. Met een zware hersenschudding en veel kneuzingen kwam ze er nog genadig van af. ,,Nogmaals vragen wij de aandacht voor de gouden tip die kan leiden tot de auto en bestuurder van het ongeluk tijdens nieuwjaarsnacht 01-01-2018 omstreeks 00:32 uur op de Berghemseweg, waarop onze dochter op brute wijze omver is gereden! Dit had anders af kunnen lopen!!! De dader moet hiervoor bestraft worden!!”, schrijft vader Antoine van de Bergh op Facebook.

Tips

Hij vervolgt: ,,Wij vragen ook de omliggende dorpen zoals #Berghem #Heesch #Lith #Geffen #Schaijk #Nuland om informatie of tips uit te wisselen, alles is bruikbaar!!”

Omdat het zo’n ernstig ongeval was, besloot Van den Bergh om de beelden online te zetten. ,,Het was niet zomaar een aanrijding, daarom hebben wij besloten om de beelden van het ongeluk vrij te geven om aan te tonen hoe heftig dit ongeluk is geweest.”