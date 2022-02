Kabinet roept alle Nederlanders op te vertrekken uit Oekraïne

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Oekraïne aangescherpt: het hele land staat nu op rood, eerder gold dat alleen voor het oostelijke grensgebied. „De veiligheidssituatie was al zorgelijk en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd”, aldus Hoekstra. „In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten.”

Alle reizen worden afgeraden, en Nederlanders wordt aangeraden te vertrekken nu er nog commerciële vluchten beschikbaar zijn. Er blijft een minimale bezetting van het ambassadepersoneel aanwezig, die vanuit een noodfaciliteit in het consulaat in Lviv noodhulp biedt. Daar kunnen bijvoorbeeld noodvisa en andere reisdocumenten worden uitgegeven.

België

Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies voor Belgen die zich in Oekraïne bevinden of naar het land willen reizen verder aangescherpt. Belgen van wie de aanwezigheid niet absoluut noodzakelijk is, worden nu aangeraden het land te verlaten.

Tegelijk worden alle reizen naar Oekraïne nu „sterk afgeraden”, staat in het nieuwe reisadvies dat vanaf zaterdag van kracht is. „Als de situatie verslechtert, kan een evacuatie uit Oekraïne niet worden gegarandeerd. Het is daarom aangeraden om het land te verlaten nu het nog kan”, meldt het ministerie.

Buitenlandse Zaken noemt de situatie uiterst onvoorspelbaar. „We raden u aan om uzelf regelmatig ter plaatse op de hoogte te houden van de situatie. Dientengevolge wordt ook aanbevolen om steeds voorbereid te zijn als de veiligheidssituatie een aanpassing van uw reisplannen op korte termijn noodzakelijk maakt”, zo staat in het advies aan de Belgen in Oekraïne.

Duitsland

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft burgers opgeroepen om zo snel mogelijk Oekraïne te verlaten, nu de vrees voor een mogelijke Russische invasie in de komende dagen toeneemt.

„Als u zich momenteel in Oekraïne bevindt, controleer dan of uw aanwezigheid strikt noodzakelijk is. Zo niet, vertrek dan op korte termijn”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in de oproep.

Andere landen vroegen eerder al aan hun burgers om Oekraïne te verlaten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland. Noorwegen, Denemarken, Estland en Letland deden dat.

Verenigde Staten

Vrijdag zei de Amerikaanse regering dat een Russische invasie van Oekraïne op handen is. Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan riep de Amerikanen die nog in Oekraïne zijn op het land „binnen 24 tot 48 uur” te verlaten.

De Verenigde Staten zijn zaterdag begonnen met de evacuatie van medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Kiev. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat wegens de oplopende spanningen in Oekraïne alle niet-essentiële medewerkers het land zullen verlaten. Vanaf zondag wordt de consulaire dienstverlening in de Oekraïense hoofdstad gestaakt.

In Lviv, in het westen van Oekraïne, houdt de ambassade een klein kernteam voor noodgevallen. Het ministerie roept alle andere Amerikaanse burgers in Oekraïne op om het land zo snel mogelijk op eigen gelegenheid te verlaten. Ook wordt Amerikanen geadviseerd niet naar Oekraïne te reizen.

Het ministerie waarschuwt Amerikanen die in Oekraïne achterblijven dat de Amerikaanse regering hen niet zal evacueren indien Rusland besluit het land aan te vallen. De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan waarschuwde vrijdagavond laat dat een Russische inval „op elk moment” kan beginnen. Naar verwachting spreekt de Amerikaanse president Joe Biden zaterdag met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin in een poging verdere escalatie te voorkomen.

