’CDU en SPD laten klimaatdoel voor 2020 los’

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van vorig jaar had bondskanselier Angela Merkel (CDU) nog gezegd dat het mogelijk was de C02-uitstoot met 40 procent te verminderen. Nu zouden de christendemocraten en de sociaaldemocraten tot de conclusie zijn gekomen dat dit doel niet haalbaar is, onder meer omdat de economie sneller groeit dan eerder was voorzien.

De Groenen en Die Linke reageerden kritisch op het bericht dat CDU/CSU en SPD bij de strijd tegen de klimaatverandering een pas op de plaats maken. De liberale FDP is juist positief.