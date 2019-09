Legioen maakt zich op voor kraker tegen Duitsland: ’Er is geen haat’

Veltrop (midden) is met een groep vrienden afgereisd naar Duitsland voor de wedstrijd tegen ’die Mannschaft’ Ⓒ EIGEN FOTO

HAMBURG - Nederlandse fans die vanavond in Hamburg de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland volgen, vermaken zich opperbest. Het Oranjelegioen verzamelt zich in een speciale fanzone. De aftrap in het legendarische Volksparkstadion is om kwart voor negen.