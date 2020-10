Oorlog escaleert: tweede stad Azerbeidzjan onder vuur

Een foto die deze zondag door het Armeense Ministerie van Defensie op de officiële Instagrampagina is gezet. Ⓒ EPA

BAKOE/STEPANAKERT - De tweede stad van Azerbeidzjan, Ganja, is door Armeniërs onder vuur genomen, meldt het ministerie van Defensie in de hoofdstad Bakoe. Eerder meldde Armenië raketten in de buurt van hoofdstad Jerevan die nog wel uit de lucht konden worden gehaald. De gewapende strijd is zondag helemaal geëscaleerd.