Premium Het beste van De Telegraaf

Johan Moes schoot hobbyboer te hulp die werd aangevallen door een wolf: ’Ik sta nog te trillen’

Door Robert-Erik Lanting en Stef Bekhuis Kopieer naar clipboard

Het weiland waar de wolf aanviel. Ⓒ DVHN

Oud-Statenlid Johan Moes was vanochtend snel ter plaatse nadat een hobbyboer in Wapse werd aangevallen door een wolf. Hij kwam het slachtoffer te hulp, de wolf is later doodgeschoten.