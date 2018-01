PVV-lijsttrekker: ’Wij hebben liever dat de ULU-moskee afbrandt’

„Vanavond ophef over een wat onhandige woordkeuze van mij, maar wij willen moskeeën ook in Utrecht sluiten en natuurlijk niet dat ze afbranden. Geweld kan en mag nooit”, aldus de PVV’er via Twitter.

Van Deún nam tijdens het gesprek in het programma Stadhuisplein op de stadsradio van de Domstad, BingoFM, geen blad voor de mond: „Bij wijze van spreken. Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie net als nazisme.”

De PVV-voorman was daar te gast, net als DENK-lijsttrekker Mahmut Sungur. Ze blikten vooruit op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Zo stelde Sungur dat de ULU-moskee ’een gebouw moet worden waar Utrechters trots op worden, net zoals de Domtoren’. Althans, dat hoopt hij.

Haat zaaien

Vervolgens nam Van Deún het woord, met zijn opvallende uitspraken als gevolg. Presentator Marc van Rossum du Chattel stopt het gesprek. „Ik ga even ingrijpen. Zeggen dat iets moet afbranden vind ik geen handige opmerking. Misschien kan je die even terugnemen.”

De PVV’er peinst er niet over. „Wij zijn tegen moskeeën en vinden dat die allemaal weg moeten. Die beslissing is aan de Tweede Kamer en niet aan gemeentelijke politici.” Ook Sungur weet niet wat hij hoort. „Wat doen we met haatzaaiende politici?”

Rillingen

Van Deún benadrukt daarna dat hij ’echt niks tegen moslims heeft’. „Laat dat duidelijk zijn. Maar waar ik niet mee geconfronteerd mee wil worden is met de gevolgen van de islam, zoals hoofddoekjes.”

Inmiddels heeft D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure al gereageerd. Hij vindt het ’vreselijk en walgelijk’. „De rillingen liepen mij over de rug. Dit kan je echt niet maken. Ik heb geen idee wat deze man denkt te bereiken. Het is wat ons betreft aanzetten tot discriminatie en racisme. Dit is de rand van aanzetten tot geweld”, zegt hij tegen RTV Utrecht.

Verschuure wil meteen kwijt dat een samenwerking in de gemeenteraad met de PVV absoluut niet gaat gebeuren. „Dit voorbeeld onderstreept dat met een dikke vette streep. De PVV is er alleen maar op uit om mensen tegen elkaar op te zetten. Zoals u misschien aan mijn stem kan horen, ik ben hier erg boos over.”