De cijfers: ongekende instorting vliegverkeer op onze luchthavens

DEN HAAG - Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het in april ongekend rustig geweest op de vijf nationale luchthavens. Vliegtuigen vervoerden 134.000 passagiers, 98 procent minder dan in april 2019. Het vrachtvervoer daalde minder scherp. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).