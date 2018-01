Vrouwelijke boksers geven ’agressieve’ koeien terug

Afgelopen november besloot Haryana de Indiase vrouwelijke boksers - die goud en brons wonnenbij het kampioenschap - een nogal ongewoon presentje aan te bieden: koeien. Dit meldt The Hindustan Times. „Met de melk van deze koeien zullen ze nog beter boksen en sterker worden”, zei Landbouw-minister Om Prakash Dhankar.

Maar Neetu, een van de ’gelukkigen boksers’, gaf de runderen terug. Het beest gaf namelijk helemaal geen melk. En die van bokser Jyoti deed dat ook niet. Sterker nog, deze koe werd zelfs ’agressief’ en gewelddadig’. „Toen we het beest wilden melken, trapte ze de moeder van Jyoti, waarbij ze haar hand brak. Toen we een man uit de buurt belden, werd die ook getrapt door dat dier”, aldus de broer van Jyoti.

Sakshi, een andere bokser, had de prijs überhaupt al geweigerd, omdat ze simpelweg geen plek in huis had voor een koe.