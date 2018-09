Jongenshoer gebroken

Onderzoeker Van Aartsen denkt dat in Nederland mogelijk enkele duizenden jongens jonger dan 23 jaar als prostitué actief zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

Terre des Hommes schakelt een lok-schandknaap in om in Nederland mannen op te sporen die minderjarige jongens de prostitutie in duwen. „Minderjarige jongens worden tijdens de uitbuiting veelvuldig verkracht, psychisch gebroken en murw gemaakt.”