Extra controles tijdens ’derde helft’

Dat heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio, de burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff vrijdagmiddag bekend gemaakt. „Er komt meer toezicht op de derde helft, want dat is een potentiële bron van besmetting.”

In Zuid-Holland-Zuid gaan net als in zeven andere veiligheidsregio’s vanaf zondag 18.00 uur de aangescherpte maatregelen in die al bijna een week in de rest van de Randstad van kracht zijn. Zo mag de horeca vanaf middernacht niemand meer toelaten en moeten alle gasten een uur later zijn vertrokken. Ook is er een maximum van vijftig personen toegestaan bij feesten en partijen.

Of dit voldoende is om de stijging van het aantal besmettingen te stoppen, durft Kolff niet te zeggen. „We moeten terug naar de scherpte van maart en april om een tweede lockdown te voorkomen.”

Extra handhavingscapaciteit

Behalve de sportkantines zullen ook op andere plekken zoals in supermarkten vaker handhavers een kijkje komen nemen. De gemeenten zijn gevraagd om daarvoor extra handhavingscapaciteit beschikbaar te stellen.

Ook wordt een regionale campagne gestart die gericht is op jongeren om zich aan de maatregelen te houden. In Zuid-Holland-Zuid worden dagelijks achthonderd coronatesten afgenomen. Het aantal positieve testen is de afgelopen weken sterk gestegen. Inmiddels is ruim zeven procent positief