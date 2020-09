Libische regeringsleider wil terugtreden

Fayez al-Sarraj tijdens een conferentie eerder dit jaar. Ⓒ ANP/HH

TRIPOLI/ANKARA - De Libische premier Fayez al-Sarraj is van plan eind oktober af te treden, kondigde hij woensdag aan in een toespraak op de staatstelevisie. De politicus leidt sinds maart 2016 de internationaal erkende maar zwakke regering van ’nationale eenheid’ in de hoofdstad Tripoli.