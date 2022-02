Halsema: ’Ik had andere intuïtie moeten hebben’

Halsema vertelde dat ze op geen enkel moment Booij als vriend had geindentificeerd en daarom ’hogelijk verbaasd, geschokt en gekrenkt was’, over het verwijt van vriendjespolitiek.

Ze erkende dat de consultant, die op haar instigatie werd ingehuurd als programmadirecteur voor het 750-jarige stadsjubileum, in 2018 in een groepje zat dat op initiatief van wijlen Eric van Bruggen was opgericht en adviseerde tijdens haar sollicitatie naar het burgemeesterschap.

Maar in de jaren daarna had ze ’sporadisch contact’ met Booij. „Hooguit een paar appjes. Ik ben nooit op de gedachte gekomen dat het geconstrueerd kon worden als een vriendschappelijke relatie. Daardoor ben ik overvallen. Dat het beeld wel is ontstaan dat betreur ik.” Overigens kon Halsema het niet nalaten te onderstrepen dat er met haar politieke antenne niets mis was.

Booij’s aanstelling leidde in de gemeenteraad tot verontwaardiging. Vooral de vergoeding van 10.000 euro per maand voor 20 uur werk per week, was steen des aanstoots. Bovendien vonden diverse fractie’s dat de klus aanbesteed had moeten worden. Ondermeer de SP en de PvdD spraken over een schijn van vriendjespolitiek. PvdD-fractievoorzitter Van Lammeren vindt de hele affaire ’niet fraai. De SP hoopt dat Halsema ’lering’ trekt uit de affaire en JA21 ziet inmiddels een patroon ziet van ’onhandig opereren’ bij de burgemeester.

D66-leider Van Dantzig zei dat zijn fractie verbolgen was dat de burgemeester in het vorige debat de bal kaatste. Ook de raad had scherper kunnen zijn, klonk het toen. „Tot uw dienst”, zei Van Dantzig daarover die hamerde op politieke sensitiviteit. Wat hem betreft is de kous hiermee af.

De gemeente heeft op verzoek van de raad nog een second opinion laten uitvoeren of de klus aanbesteed had moeten worden. Niet het geval, concludeerde de Groningse hoogleraar Van Romburgh die hiermee ingaat tegen de conclusie van hoogleraar Kuipers (Radboud Universiteit) die eerder in de Telegraaf het tegendeel zei. Ook Fvd-fractievoorzitter en oud-advocaat Anton van Schijndel plaatste vraagtekens bij de second opinion. „Een discussie tussen aanbestedingsjuristen”, vond Halsema die ruimschoots erkende dat de Booij-affaire uiterst ’rommelig en niet fraai’ was. Zo werden zijn facturen doorbetaald, terwijl de klus op papier was afgelopen.

Een duidelijk antwoord hoe dit kon, bleef uit, al legde Halsema vooral de schuld bij de gemeente. Daar was onder meer verwarring over de looptijd van zijn contract. De coronapandemie was ’geen excuus’, maar kon wel verklaren waarom het in de ambtelijke organisati een ’rommeltje’ was, klonk het.

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma meldde overigens dat Booij na verloop van tijd bij de gemeente aan de bel heeft getrokken over de status van zijn klus. Niet aan de burgemeester hield Halsema de raad voor die verder niet inhoudelijk kon reageren.

Halsema heeft op verzoek van de raad inmiddels een waslijst aan verbeteringen beloofd. Zo moeten consultants gaan werken met urenverantwoordingen en wil Halsema in de toekomst dergelijke functie’s onderbrengen bij de gemeente, liever niet via een zzp-constractie uitbesteden, of toch openbaar aanbesteden.