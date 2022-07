Amerikaanse mannen ongezonder dan mannen in andere rijke landen

De studie keek naar mannen uit de Verenigde Staten, Nederland, Zwitserland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada en Zweden. Vermijdbare sterfgevallen, chronische aandoeningen en problemen met de geestelijke gezondheid bleken onder Amerikaanse mannen het vaakst voor te komen. Alle sterfgevallen onder de leeftijd van 75 jaar worden aangemerkt als „vermijdbaar.”

Ongeveer 29 procent van de Amerikaanse mannen meldde dat ze meerdere chronische ziekten hebben. In Frankrijk en Noorwegen was dit bijvoorbeeld slechts 17 procent. Volgens cijfers van de Wereldbank is de levensverwachting van een in 2020 in Nederland geboren man 80. In de VS is dat 75.

Inkomensongelijkheid speelt grote rol

Een belangrijke oorzaak voor de slechte uitkomsten voor Amerikaanse mannen is volgens het Commonwealth Fund dat de VS met hun grotere inkomensongelijkheid meer mensen met een laag inkomen hebben. Mannen met een lager inkomen hebben vaker ongezonde gewoontes, zoals drinken en roken, wat leidt tot chronische aandoeningen zoals diabetes, obesitas en hartaandoeningen. Ook gaan ze minder vaak naar de dokter dan mannen met midden- en hogere inkomens en lijden ze vaker onder stress.

De VS zijn ook een buitenbeentje onder geïndustrialiseerde landen omdat lang niet iedereen er toegang heeft tot betaalbare zorg. Dat heeft ertoe geleid dat mannen de zorg vermijden die ze nodig hebben omdat de kosten te hoog zijn, merkten onderzoekers op. „Ongeveer 16 miljoen Amerikaanse mannen hebben geen ziektekostenverzekering en betaalbaarheid is de reden die mensen het vaakst noemen waarom ze zich niet inschrijven voor een gezondheidsplan”, schreven ze.

Er was ook iets positiefs te melden voor mannen in de VS: ze hebben het laagste percentage aan prostaatkanker gerelateerde sterfgevallen van alle bestudeerde landen. Dat komt doordat de VS al vroeg - en uitgebreid - op prostaatkanker testen en er geavanceerde behandelingen voor bieden, aldus de auteurs van de studie.