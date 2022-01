Premium Het beste van De Telegraaf

China en Rusland steunen Iran tegen het Westen

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Hier houdt Poetin zijn Iraanse collega Raisi uit angst voor corona op afstand, maar op het wereldtoneel zoeken beide landen steun bij elkaar. Ⓒ FOTO via REUTERS

TEL AVIV - Het was een gigantische tafel waaraan president Poetin en zijn Iraanse collega Raisi deze week in Moskou plaatsnamen in Moskou, maar de boodschap moest het tegenovergestelde uitschreeuwen: wij zijn bondgenoten die samen durven op te staan tegen het Westen. Tegelijkertijd schurkt Teheran tegen China aan, die andere strategische tegenstander van de Verenigde Staten en Europa.