Hoekstra naar Parijs voor gesprek met Air France KLM

Een woordvoerder van Hoekstra bevestigt dat de ministers donderdag het regeringsvliegtuig hebben gepakt richting Frankrijk. Op de agenda stond een gesprek met de top van de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij Air France KLM. Er was behoefte om elkaar eens in de ogen te kijken, zegt een ingewijde. Fysiek bijeenkomen was door de coronabeperkingen de afgelopen maanden niet mogelijk. De Nederlandse delegatie vliegt donderdagavond alweer terug.

Het gesprek ging over de invulling van het definitieve steunpakket voor Air France KLM. Nederland is in gesprek met banken over leningen met staatsgaranties van 2 tot 4 miljard euro om KLM in de lucht te houden. De Fransen geven 3 miljard euro middels een directe lening en 4 miljard komt van banken. Nederland en Frankrijk hebben allebei een aandeel van bijna 15 procent in de luchtvaartmaatschappij.

Topman Ben Smith is bezig met een herstructureringsplan, dat mogelijk ten koste kan gaan van KLM-afdelingen en de routes op Schiphol. Insiders melden aan de De Telegraaf dat topman Pieter Elbers van KLM nauwelijks nog betrokken wordt in de besluitvorming in Parijs. Smith wil afdelingen als IT, communicatie, vloot en merkstrategie verder centraliseren.

De Air France-KLM topman zette de afgelopen weken in hoog tempo vertrouwelingen neer op strategische posities bij de Franse divisie, waardoor de functie van de huidige ceo van Air France Anne Rigail nog nauwelijks meer inhoud lijkt te hebben. Zij heeft de afgelopen week haar communicatie-en duurzaamheidsteam verloren aan Smith. De ceo van de moedermaatschappij wil ook van KLM een zogeheten operating carrier maken, die geen eigenstandige beslissingen meer neemt. De Nederlandse politiek kwam hier in het verleden tegen in het geweer. „Is Hoekstra nog wel in gesprek met KLM, of staat de onderhandelingstafel inmiddels in Parijs? Het gevraagde bedrijfsplan van de Nederlandse banken komt dan uit Parijs. Het laat zich zich raden wat er dan met de technische dienst, Transavia en de groei op Schiphol gaat gebeuren”, zegt luchtvaartdeskundige Ruud Jansen donderdagavond.

De gang van Hoekstra naar Parijs is opvallend, want hij botste vorige week nog met Ben Smith, de topman van Air France KLM. Nederland stemde op de aandeelhoudersvergadering van de luchtvaartmaatschappij als enige tegen de bonus van Smith, waarmee de Canadees zijn royale beloning toch binnen wist te halen. Tot frustratie van het kabinet, dat juist heeft gesteld dat financiële noodsteun aan bedrijven niet samen zou gaan met bonussen voor de top.

Het kabinet is al weken aan het onderhandelen over hoe het definitieve steunpakket eruit moet komen te zien, en hoeveel het precies moet gaan kosten. Witte rook is er nog altijd niet. De onderhandelingen met banken en de luchtvaartmaatschappij lopen nog, en ook de Europese Commissie moet de staatssteun nog goedkeuren. De tijd begint wel te dringen, Hoekstra zei eerder te verwachten dat zonder steun de kas van KLM half juni leeg zou zijn.