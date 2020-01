Coalitie druk met opvolging opgestapte staatssecretaris Snel

Op tafel liggen een paar mogelijke veranderingen: twee staatssecretarissen aanstellen om de zware taak te verdelen, of een aantal taken bij minister Hoekstra parkeren en dan één nieuwe staatssecretaris met een lichtere portefeuille aan het werk laten gaan.

De partijleiders lieten bij binnenkomst voor het coalitieoverleg weinig los. „Ik kan zelf ook een paar opties bedenken, die kan ik er dan naast leggen”, zei VVD-leider Dijkhoff. „Er ligt heel veel werk bij de Belastingdienst”, zei D66-voorman Jetten. „Wat mij betreft gaan we zo bespreken hoe we dat dit jaar zo goed mogelijk gaan verdelen.”

Jetten liet weten dat er wat hem betreft vandaag een besluit valt over verdeling van de taken. Pas daarna wordt er nagedacht over de personen die die functies dan moeten gaan vervullen. D66 zou zelf nog geen mensen hebben benaderd, omdat nog niet duidelijk is wat de precieze functieomschrijving gaat worden.