’Activisten walsen over nuances geschiedenis heen’

Het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven werd afgelopen nacht door activisten beklad. Ⓒ ANP

Amsterdam - De beeldenstorm die momenteel door Amerika en het Verenigd Koninkrijk raast, is nu ook in Nederland aanbeland. De standbeelden van onder meer Pim Fortuyn en Piet Hein in Rotterdam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag door activisten onder handen genomen.