Belgische vrouw (54) denkt dat ze kip is, pyschologen spreken van ’zeldzame waan’

De vrouw vertoonde alle eigenschappen van een kip: ze blies haar wangen op, tokkkelde, kakelde en kraaide bovendien als een haan. Verder was ze gedesoriënteerd en hyperactief. Ze vertelde dat ze de nacht rond 4 uur ’s nachts op haar blote voeten, gekleed in haar kamerjas, over straat had gedwaald. „Een algemeen onwel gevoel was al enkele dagen aanwezig, alsook een vreemd gevoel in de ledematen, alsof deze niet meer op haar lichaam pasten en ongecontroleerd flapperden. Patiënte verwoordde de gedachte een kip te zijn en dat men vergeten was haar op stok te zetten.”

Sinds twee maanden had de vrouw last van slaapstoornissen, vermoeidheid en was ze acht kilo afgevallen door een ernstig verminderde eetlust. Er bleken enkele familieleden onlangs ziek geworden en/of overleden te zijn. Ook had ze slechte beoordelingsgesprekken op haar werk gevoerd. Ze was werkzaam als apotheekmedewerkster en had al 20 jaar een relatie.

De vrouw kreeg medicijnen toegediend en werd opgenomen op een psychiatrische afdeling. „Patiënte herinnerde zich de gedachten een kip te zijn, maar niet het gedrag dat zij vertoond had. Ze vond het zelf een beschamende ervaring.”

Zoantropie, oftewel denken dat je een dier bent, bleek in het laatste onderzoek uit 2013 slechts 56 keer te zijn voorgekomen in 162 jaar. De vrouw is succesvol behandeld en kon na een jaar weer aan het werk.