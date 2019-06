Rotterdammer (70) vast voor misbruik in Nepal

Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Een 70-jarige man uit Rotterdam is opgepakt, omdat hij tijdens een reis naar Nepal zeker één jongetje seksueel zou hebben misbruikt. Het slachtoffer is nu 13 jaar. Onderzoek moet duidelijk maken hoe lang het misbruik al liep en of de man meer slachtoffers heeft gemaakt. Het Openbaar Ministerie weet wel dat de man vaker in Azië is geweest.