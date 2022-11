Slinkse dieven stelen peperdure wijncollectie uit Spaans Michelinrestaurant: ’We zijn pijnlijk getroffen’

De dieven kwamen de wijnkelder van het restaurant in de wijk Chamberí binnen via een aanpalende apotheek die al een maand dicht was nadat de apotheker met pensioen was gegaan.

De Spaanse politie onderzoekt de diefstal en gaat ervanuit dat het om een uitgekiende en zorgvuldig geplande diefstal gaat omdat het om dure premium wijnen uit de bodega gaat. De bodega is een van de grote attracties van het restaurant Coque waar klanten een ruime keuze hebben uit aperitieven. Het is een van de meest exclusieve van Spanje vanwege het enorme aantal flessen wijn (zo’n 25.000 stuks).

Volgens Rafael Sandoval, sommelier van het restaurant, probeerden de inbrekers in eerste instantie een gat te maken vanuit de leegstaande apotheek naast Coque. Toen dat niet lukte, zijn ze via het raam van de apotheek op de gedeelde patio met het restaurant gesprongen. Van daaraf hebben ze de alarmsystemen uitgeschakeld en de glazen deur opengebroken.

De roof vond maandagochtend plaats, toen het restaurant gesloten was.

’Generatie op generatie’

Chef Mario en zijn broers Juan Diego en Rafael Sandoval hebben aangifte gedaan. Sandoval zegt dat verschillende van de flessen uniek zijn en dat het van sommige ruim 40 jaar heeft gekost om ze in bezit te krijgen. „We zijn geschokt en pijnlijk getroffen. Niet zozeer vanwege de economische waarde maar omdat sommige van de flessen nog van onze grootvader waren, sommige komen uit 1925 en 1936. Ze zijn van generatie op generatie overgegaan.”

Ze waarschuwen collega’s om maatregelen te nemen omdat ze denken dat het om een groep gespecialiseerde criminelen gaat.

Ook uit een restaurant van hotel Atrio in Caceres werd in oktober vorig jaar een grote buit geroofd: daar verdwenen 45 flessen wijn met een geschatte waarde van 1,6 miljoen euro.

De verdachten die voor die roof zijn opgepakt aten kort daarvoor in Coque en toonden interesse in de wijnen in de bodega.