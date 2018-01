Operatie tegen maffia in Italië en Duitsland

De Italiaanse politie zei dinsdag dat door de operatie een grote clan van de ’Ndrangheta-misdaadorganisatie uit de zuidelijke regio Calabrië is ontmanteld. Volgens de politie waren clans van de families Farao en Marincola in beide landen geïnfiltreerd in ondernemingen, in het bijzonder die in wijn, voedsel, vuilnisophaaldiensten en begrafenisdiensten.

Meerdere overheidsfunctionarissen worden in deze zaak verdacht van corruptie, aldus de verklaring, zonder te specificeren of ze zich in Italië of in beide landen bevonden. Ongeveer 50 miljoen euro aan bezittingen is in beslag genomen.