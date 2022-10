Opnieuw daling coronagevallen: 5000 besmettingen minder dan vorige week

Dat heeft volgens een woordvoerder alles te maken met de ontwikkeling van nieuwe subvarianten van het virus. Vorige week meldde de Europese gezondheidsdienst ECDC dat een van die subvarianten, BQ.1, naar verwachting komende tijd de overhand zal krijgen in Europa. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het aantal besmettingen, zo stelde de dienst. BQ.1 is een subvariant van de omikronvariant van het coronavirus, die al langere tijd dominant is.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) „ziet ook” dat het aandeel van BQ.1 en dat van ondervariant BQ.1.1 toenemen in Nederland, zo zegt een woordvoerder. „Maar of dat ook betekent dat dit de dominante variant zal worden is nog afwachten.” Eerdere subvarianten van omikron waren ook al eens in opkomst, „maar dat zette dan niet door.”

Vorige week werden 603 mensen vanwege hun coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM ook. Dat zijn er meer dan een week eerder, toen het ging om 587 mensen.

Mensen die dat willen kunnen momenteel een herhaalprik tegen corona krijgen met een aangepaste versie van het vaccin, dat beter werkt tegen een van de omikronvarianten (BA.1). Er is volgens de RIVM-woordvoerder „geen enkele reden” om aan te nemen dat dat vaccin niet werkt tegen BQ.1.

Vaccinmakers Pfizer en Moderna hebben inmiddels ook aangepaste prikken ontwikkeld tegen de omikronvarianten BA.4 en BA.5. Die varianten komen op dit moment meer voor in Nederland dan BA.1. Het vaccin tegen die subvariant wordt echter eerst opgeprikt, aldus de RIVM-woordvoerder. Wanneer het precies op is, kan hij niet zeggen.