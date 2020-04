Wuhan weer open, maar niet helemaal

Grote drukte op het centraal station van Wuhan. Ⓒ Foto Cindy Huijgen

Wuhan - „U kunt geen treinticket naar Peking kopen”, zegt de verkoopster op het overvolle station in Wuhan. Ik vraag haar hoe ik dan terug naar huis kan. Ze antwoordt dat ik tickets via mijn buurtcomité in Peking moet regelen.