Stekkerauto kost schatkist vermogen

Het monsterbedrag betreft alleen de 25-duizend elektrische auto’s die vorig jaar verkocht zijn. Indirecte kosten zoals lagere inkomsten door accijnsderving aan de pomp zijn daarbij nog niet eens meegerekend.

De Rekenkamer concludeert dat het voordeel voor stekkerauto’s „een dure maatregel” is om de CO2-uitstoot te verminderen. De rekenmeesters stellen dat er per vermeden ton CO2-uitstoot bijna 2000 euro moet worden uitgegeven. Dat is fors meer dan waar D66-staatssecretaris Snel (Financiën) mee rekent. Hij rept over een bedrag van 1700 euro.

Omstreden

De subsidies voor elektrische auto's staan al langer onder druk. Een hoorzitting in de Tweede Kamer zorgde dit voorjaar er voor dat parlementariërs nóg meer zijn gaan twijfelen over of we wel op de goede weg zitten met de manier waarop we miljarden belastinggeld uittrekken voor Tesla-rijders en andere stekkerwagens.

Het is keer op keer fout gegaan met het stimuleren van 'groen rijden'. Voor subsidies voor auto's zoals de Mitsubishi Outlander werden door de overheid miljarden uitgetrokken. Veel meer dan gepland omdat de wagens - die overigens niet eens zo groen bleken - met fiscale voordeeltjes toch populairder waren dan voorspeld.

In het klimaatakkoord dat vrijdag naar buiten komt neemt het kabinet maatregelen om de subsidiëring van elektrische auto’s aan te pakken. Zo gaat vanaf volgend jaar de bijtelling in stapjes omhoog.