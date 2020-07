Nieuw voorstel herstelfonds wordt slikken voor Rutte

EU-president Charles Michel houdt vast aan de eerder voorgestelde 750 miljard voor het coronafonds. Ⓒ foto REUTERS

Brussel - Het nieuwe voorstel voor een Europese meerjarenbegroting en het daaraan gekoppelde herstelfonds van president van de Europese Raad Charles Michel is voor Nederland waarschijnlijk nog lang niet goed genoeg. Officieel was er nog geen reactie, maar duidelijk is dat het pas een eerste stap is op weg naar een mogelijk compromis over precies een week.