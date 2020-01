Ganzen onder het frituurvet: ’Zo overleven ze het niet’

Aanvankelijk was niet duidelijk met welk goedje de dieren besmeurd zijn. „Vanmorgen hebben we een gans kunnen vangen. Bij de vogelopvang bleek het om frituurvet te gaan”, vertelt Ellen, die druk in de weer is om een actie op te zetten zodat de dieren door specialisten schoongemaakt kunnen worden. „Het is een rotlocatie om ze te vangen omdat ze langs een drukke weg zitten. We zijn nu samen met Rijkswaterstaat in overleg om de weg af te sluiten.”

Het frituurvet is vermoedelijk gedumpt. Op Facebook bieden verschillende mensen aan om te helpen met het vangen van de vogels.