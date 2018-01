Australische vleermuizen koken dood in hitte

Het heeft invloed op hun hersenen, die koken over en ze raken gedesoriënteerd”, omschrijft een natuurbeschermer tegen de krant New Zealand Herald. De temperaturen in de buurt van Sydney bereikten zondag een hoogtepunt met 47,3 graden.

De zogeheten pteropus, die in Australië vliegende vos wordt genoemd, is een bedreigde diersoort. Natuurbeschermers probeerden zoveel mogelijk vleermuizen te redden door ze vocht toe te dienen, maar in veel gevallen kwam dat te laat.