Thailand bevestigt vlucht ex-premier naar VK

Yingluck Shinawatra Ⓒ EPA

BANGKOK - De voormalige premier van Thailand Yingluck Shinawatra is naar Groot-Brittannië gevlucht, zegt de militaire regering van het Aziatische land. „Sinds september is het bekend bij overheidsfunctionarissen dat ze in het Verenigd Koninkrijk is. Nu heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ons verteld dat ze in Londen is”, aldus de Thaise regering dinsdag.