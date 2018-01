Thaise premier zet kartonnen versie in

De levensgrote kartonnen versies zijn beplakt met een foto van de premier. Op de ene staat hij in sportoutfit, op een andere met kostuum en das. In totaal zijn er zeventien versies geplaatst op het terrein waar de regeringsgebouwen staan.

Er is om gelachen, maar ook verontwaardigd gereageerd. Human Rights Watch bijvoorbeeld wijst erop dat de Thaise premier een generaal en de leider van de militaire junta is die het land al sinds 2014 in zijn greep heeft. Prayuth heeft het niet op journalisten. In het verleden wierp hij al eens een bananenschil naar een lastige reporter.