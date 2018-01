Rel rond rijkeluisfeestje

De Zuid-Italiaanse kopie van het paleis van Versailles was voor 30.000 euro verhuurd om het huwelijk van een bruidskoppel groots te vieren.

Ruimte had het Paleis voldoende met zijn vijf verdiepingen en in totaal 1200 kamers. Maar directeur Mauro Felicori van de Reggia had nooit eerder de beroemde Reggia voor een huwelijksfeest uitgeleend.

Het ging de eerste keer gelijk fout. Er lekte een foto uit van een kerel die op een marmeren beeld van een leeuw onderaan de grote trap van de Reggia klom om bloemen te plaatsen. Vele Italiaanse media plaatsten de foto en voorzagen deze van kritisch commentaar.

„Ik dacht aanvankelijk dat het een goed idee was om op deze manier geld in het laatje te krijgen, maar na het zien van deze foto heb ik toch echt mijn bedenkingen gekregen. Dit is kitsch zonder stijl en elegantie”, aldus het parlementslid Camilla Sgambata van de centrumlinkse regeringspartij PD.

Ⓒ Getty

Vooral onder kunsthistorici waren er veel kwade reacties. „In een tijd van groeiende ongelijkheid raakt de wereld verdorven door de arrogantie van de rijken en wordt er een boodschap overgebracht dat ieder met geld kan kopen wat hij wil. De Reggia is een nationaal monument dat met belastinggeld van de gewone burger wordt onderhouden. Het kan niet door de beugel dat het dan voor feestjes van rijke lui wordt misbruikt”, aldus de kunsthistoricus Tomaso Montanari.