Groot-Brittannië voert volgsysteem voor corona in

Onderdeel is onder andere dat mensen die worden getest op het virus uiteindelijk binnen 24 uur te horen krijgen of ze besmet zijn of niet. Nu kan dat nog niet maar Johnson wil dit zo snel mogelijk voor elkaar hebben.

Het volgsysteem moet het mogelijk maken de coronamaatregelen verder te versoepelen. Bij het volgsysteem zijn ongeveer 40.000 mensen betrokken die de tests uitvoeren en contacten van mensen in kaart brengen.

Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen 24 uur weer sterker opgelopen. De autoriteiten meldden woensdag 412 nieuwe sterfgevallen tegen 134 een dag eerder. In totaal zijn nu 37.460 mensen door een coronabesmetting overleden, waarmee het Britse dodental na dat van de Verenigde Staten het hoogste ter wereld is.