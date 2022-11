’Vrouw verkracht op de spoedeisende hulp van ziekenhuis’

De 34-jarige vrouw was eind oktober op stap in een café in Parijs toen ze zich plotseling slecht voelde. Ze liep naar buiten, waar ze onwel werd en op haar hoofd viel. Ze werd meegenomen door een ambulance voor medische hulp. Ze kwam terecht op de SEH van het Cochin-ziekenhuis.

Ze lag daar naar eigen zeggen volledig voor pampus, toen ze wakker werd van de pijn. Tot haar schrik zag ze hoe de verdachte haar penetreerde met zijn vingers. Ze schreeuwden het uit, waarna de man er snel – met de pinpas van de vrouw - vandoor ging. Ziekenhuismedewerkers schakelden de politie in. Die kon de man snel arresteren nadat hij in een supermarkt aankopen deed met de pinpas van zijn slachtoffer.

De verdachte bleek de vrouw al op het oog te hebben toen zij bewusteloos raakte, bleek na onderzoek. Hij zou haar indringend hebben aangekeken toen zij op de grond lag. Even later lukte het de man om met behulp van toneelspel de hulpdiensten te overtuigen dat hij ook dringend medische hulp nodig had. Even later werd hij in dezelfde gang opgenomen als zijn slachtoffer, waardoor hij kon toeslaan.

De verdachte is een 22-jarige Jordaniër en een bekende van de politie. Hij ontkent alles. De vrouw heeft een aanklacht ingediend tegen het ziekenhuis ‘voor het in gevaar brengen van anderen’.