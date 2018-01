Meer werkdruk na verdrinking meisje in zwembad

De negenjarige Salam verdronk in 2015 tijdens het vrij zwemmen, nadat haar zwemles was afgelopen. Ze was nog maar kort in het land en sprak geen Nederlands. Drie badmeesters werden in juni 2017 veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur vanwege dood door schuld.

Sinds het fatale ongeval heeft een op de tien toezichthouders stress en minder werkplezier, aldus het Mulier Instituut dat duizend toezichthouders in heel het land heeft ondervraagd.