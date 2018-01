Man rijdt met scootmobiel door raam 1e etage

Vermoedelijk is de bestuurder van de scootmobiel uit de lift gekomen en in volle vaart rechtdoor gereden. Een andere lezing is dat de man plaats wilde maken voor iemand die uit de lift kwam en achteruit door het glas is geschoten. In beide gevallen resulteerde het met een dramatische val van zeker drie meter.

’Toestand slachtoffer zeer zorgelijk’

De politie noemt de toestand van het slachtoffer ‘zeer zorgelijk’. Draadglas op de eerste verdieping kon niet verhinderen dat de man die al ene paar jaar in De Flank woont, er met scootmobiel dwars doorheen schoot. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht.

Dramatisch is het beeld wel. De stoep voor het pand is bezaaid met glasscherven. In het midden ligt een plas bloed. De scootmobiel staat er zwaar beschadigd bij. In het mandje aan het stuur liggen nog een rookworst en De Telegraaf.

Geschokt

Ouderen kijken geschokt door het raam naar buiten. Een man komt aangelopen om poolshoogte te nemen. Hij verhuist zijn schoonvader morgen naar het woonzorgcentrum. ,,Ik weet nog niet of ik het hem ga vertellen.” Volgens hem zijn alle woningen voorzien van draadglas. ,,Dat is niet zo sterk als gelaagd glas, dan was dit nooit gebeurd”, weet hij. ,,Dit is echt bizar. En luguber.”

Lilian Verheul, directeur Woningstichting Naarden en eigenaar van het pand: ,,Ik ben heel erg geschrokken. Wat ik van de politie heb meegekregen is dat deze meneer met scootmobiel uit lift kwam en met behoorlijke vaart rechtdoor reed, zo door de pui naar buiten. Ik ben net bij een bewoner geweest die het gehoord heeft en de zorgpost direct heeft gewaarschuwd. Die mevrouw was enorm geschrokken.”

’Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’

Volgens Verheul volgt onderzoek naar het type glas dat gebruikt is op deze risicovolle plek bij de lift. ,,Wij zullen hier onderzoek naar moeten doen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en had hier ander glas in moeten zitten? Dat weet ik nu ook niet.”