Manodj had Sumanta ’gewoon vermoord’

Sterren

Na zes weken strijd: jury begint beraad in zaak Depp tegen Heard

De jury in de smaadzaak van Johnny Depp tegen zijn ex Amber Heard is in beraad gegaan. Na een proces van zes weken waarin Depp en Heard elkaar van huiselijk geweld beschuldigden, zal de zevenkoppige jury overleg voeren over een uitspraak.