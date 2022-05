Sumanta als ’assepoester’ klem in huis

Sumante kwam in 2016 naar Nederland voor wat een mooie studietijd moest worden, maar haar leven veranderde in een hel. Bij de familie B. in Hoorn waar ze in de kost ging, werd ze als een soort assepoester behandeld. Ze moest vrijwel dagelijks het huis schoon te maken, een lijst met afspraken en sancties ondertekenen en had geen toegang tot haar eigen geld omdat de man des huizes, verdachte Manodj B. haar bankpas had afgepakt. Naar eigen zeggen omdat Sumanta geld van hem had gestolen.

Sumanta raakte in 2017 en 2018 zwanger. Hiervoor zou Manodj B. verantwoordelijk zijn geweest. De zwangerschappen zetten het huis op de kop, want Manodj B. was getrouwd. De eerste keer liet Sumanta onder druk het kindje weghalen, Toen ze weer zwager werd, wilde ze dat pertinent niet.

Er kwam nog een probleem bij. Sumanta zou regelmatig door opa Dwarka zijn lastig gevallen en misbruikt. Ze chatte hier onder meer met Dwarka over. Ze wilde dat het zou stoppen. Sumanta schermde er zelfs mee dat ze een foto zou hebben gemaakt van het misbruik.

Op 18 2018 februari verdween de jonge vrouw die in Amsterdam studeerde. Openbaar Ministerie en politie verdenken vader en zoon B. ervan haar te hebben omgebracht Haar lichaam is ondanks talloze zoektochten nooit gevonden. „Ik vind de beschuldiging dat ik met haar dood iets te maken zou hebben verschrikkelijk’, zei Manodj B. bij aanvang van de zitting.

Vader Marlon en moeder Sharmila zijn vanuit Suriname naar Nederland gekomen om het proces bij te wonen. De zaak gaat maandagmiddag na een korte schorsing verder. De eis van het OM zal pas op 7 juni volgen.

