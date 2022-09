Moord op Britse vrouw in Spanje: fors lagere strafeis Nederlandse klusjesman

Het proces wordt deze week gevoerd, en gevolgd door Spaanse media, en maandag werd meteen een overeenkomst vastgesteld toen de verdachte bereid bleek schuld te bekennen. Daarop halveerde de officier van justitie de strafeis, meldde onder andere het medium Información. P. gaf aan ’heel erg veel spijt’ te hebben.

Het hooggerechtshof beval eerder het moordproces overnieuw te doen na fouten van het openbaar ministerie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf al aan dat het bekend is met de even trieste als ijzingwekkende zaak. „De man is destijds consulaire bijstand aangeboden, maar die heeft hij afgewezen”, zei een woordvoerster.

Beroving

P. werd begin 2020 aangehouden, samen met een Spanjaard, voor de moord die op 16 november 2019 werd gepleegd. De Britse ’pensionada’ Margaret McNulty – die in het dorpje Granja de Rocamora woonde, nabij de populaire badplaats Alicante – werd dood gevonden in haar huis door haar huishoudster.

Na lang onderzoek kwam de Nederlander, woonachtig in het nabijgelegen Crevillente, in beeld. Hij was de klusjesman van de vrouw en kwam vaker bij haar over de vloer. Zo ook de fatale dag, toen de Britse opendeed omdat P. bij haar op de stoep stond. De Nederlander had kort daarvoor 50 euro van haar geleend. Omdat hij zag dat ze meer geld in haar portemonnee had, besloot hij terug te komen om haar te beroven, aldus justitie in Spanje.

Eenmaal binnen greep P. de zwakke en nietsvermoedende vrouw, die geen partij was voor de Nederlander, van achteren plotseling om haar nek, terwijl ze koffie voor hem zette. Hij gooide haar, gaven Britse media eerder aan, op de keukenvloer en begon haar herhaaldelijk te schoppen en te stompen, tegen haar hoofd en borst. De vrouw liep meerdere zware verwondingen op, waaronder een hersentrauma, gebroken kaak, verschillende gebroken ribben, gebroken borstbeen, gebroken ruggengraat en een scheur in de wand van haar hart. Ze bezweek al snel aan het ernstige letsel. Margaret werd uiteindelijk beroofd van zo’n zeshonderd euro.

’Drugs en alcohol’

De beklaagde, die in eerste instantie werd veroordeeld tot 25 jaar cel, is volgens justitie ’zeer berouwvol’ geweest en heeft verklaard dat het niet zijn bedoeling was om Margaret te vermoorden. „Ik was volledig onder invloed van drugs en alcohol ”, zei de grijzende Nederlander in de rechtbank van Elche, gekleed in een grijze broek en donkerblauw overhemd.

P., die zich in de regio meestal Iwan Mannekee noemde, woonde in de buurt van het slachtoffer en werkte bij een onderneming waar zij klant was. Hij ging soms naar haar huis om loodgieters-, elektriciteits- of schilderwerk uit te voeren. „Ze had vertrouwen in me. Soms ging ik ook met haar mee naar de dokter”, legde onze landgenoot tijdens de zitting uit. De vrouw had in Spanje in 2003 al haar tweede echtgenoot verloren en ging lange tijd door een zware periode. Haar man was bij een motorongeluk omgekomen nadat ze vanuit Heysham (Lancashire) waren geëmigreerd.

Naast de fors verlaagde eis wil het openbaar ministerie in Spanje dat de verdachte een van de kinderen van de overleden vrouw 52.000 euro smartengeld betaalt. Openbaar aanklager Miguel Catala Alcaniz verzette zich eerder tegen een lagere straf, omdat P. doelbewust op een deal zou aansturen.