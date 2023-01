Werkgevers in het ov dreigen loonsverhoging van tafel te halen

„We willen dat het gaat om de inhoud. We bieden een goed en compleet pakket, dat inclusief andere maatregelen gelijk staat aan een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van 11%. Het cao-voorstel wat er ligt, is bovengemiddeld hoog. Het is bovendien gedaan door bedrijven in een sector die na twee coronajaren geen reserve heeft. Dit is de grens van het haalbare. We vragen bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen, maar om onze werknemers deze stappen te gunnen en te gaan voor rust in onze branche en zekerheid voor de reizigers”, stelt VWOV-voorzitter Fred Kagie.

Pensioen

Onderdeel van het voorstel van de werkgevers is een regeling die zij betalen en waarbij een medewerker 60% werkt, 80% betaald krijgt en 100% pensioen opbouwt. „Deze ’generatiepactregeling’ is enorm welkom in de sector. Werknemers staan hierom te springen, juist ook om werkdruk te verlagen voor veel oudere collega’s”, aldus Kagie, die spreekt namens Arriva, EBS, Keolis, RET, Transdev en Qbuzz.

Kagie: „Ons finale bod is na dinsdag echt van tafel. Misschien komen er dan weer stakingen, maar we gaan dan niet opnieuw in overleg. Het openbaar vervoer verstoren met een aangeboden pakket van 11 procent is niet uit te leggen naar onze werknemers en naar reizigers. Bovendien is de stakingsbereidheid in onze sector niet zo hoog als de bonden doen voorkomen. Ook als de totale impact meevalt, en het ov deels blijft rijden, zijn de reizigers van wie de bus niet rijdt toch de dupe. Stakingen duperen reizigers op de dag zelf, maar ze hebben ook effect op het behoud van reizigers op de lange termijn.”

’Onverantwoordelijk’

Kagie stelt dat de vakbonden het voorstel niet inhoudelijk hebben besproken. „FNV heeft niet met haar leden overlegd, maar is na ons voorstel een dag later meteen gaan staken. CNV ook niet; zij vroeg haar leden alleen naar de actiebereidheid. De vakbonden zijn weggelopen bij het overleg en blokkeren zo een enorme stap in de arbeidsvoorwaarden voor de hele sector. Dat vinden we onverantwoordelijk. De loonstijging in heel Nederland was in 2022 3,8%. De laatste maanden van 2022 steeg dat, in december was het gemiddelde met 6% het hoogst.”