Korea’s herstellen militaire hotline

De gezworen vijanden Noord- en Zuid-Korea voeren momenteel in het Zuid-Koreaanse grensplaatsje Panmunjom besprekingen. Bij die gelegenheid hebben de vertegenwoordigers van het regiem in Pyongyang laten weten dat de hotline weer kan worden gebruikt.

Eerder werd bekend dat het noorden een delegatie van atleten, officials en supporters stuurt naar de olympische winterspelen die komende maand in Zuid-Korea worden gehouden. Het is ruim twee jaar geleden dat de twee landen direct met elkaar in gesprek waren.