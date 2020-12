Rutte ’enorm geschrokken’ van bedreigingen richting OMT-leden

„Deze mensen doen goed en belangrijk werk, en doen dat naar eer een geweten”, zegt Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Mensen kunnen het oneens zijn met hun adviezen, en „discussiëren op inhoud is prima”, maar intimidaties en bedreigingen kunnen echt niet, zei de premier. Ook Grapperhaus hekelt de haatberichten.

Meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT), het orgaan dat het kabinet adviseert over het coronavirus, zijn onlangs bedreigd. Ook zou een aantal OMT-leden thuis zijn opgezocht of brieven hebben ontvangen met dreigende en intimiderende teksten.

Dat schrijft Nu.nl op basis van gesprekken met een aantal OMT-leden. Diederik Gommers, die vrijdagochtend niet veel meer wil zeggen dan dat het bericht klopt, spreekt volgens Nu.nl over ernstige bedreigingen via sociale media. Soms worden OMT-leden ook thuis bezocht. Volgens hem wordt „een enkel OMT-lid” beveiligd. Gommers wil niet zeggen of het om permanente beveiliging gaat.

Digitale drek

Viroloog Marion Koopmans vertelt dat ze online bedreigingen krijgt en ook thuis dreigbrieven heeft ontvangen. In een van de online berichten staat een afbeelding van een strop met de teksten ’it’s waiting’ en ’nog even’. De bedreigingen zijn voor Koopmans reden om met de auto naar haar werk te gaan en niet meer met de trein.

De bedreigingen zouden geregeld toenemen na een televisie-optreden of een interview in de krant. Koopmans overweegt zelfs te stoppen met mediaoptredens. „Het is een optie. Maar als iedereen met een redelijk verhaal daarmee stopt, is dat ook niet goed.”

Niet alle OMT-leden die NU.nl sprak, zeggen zich geïntimideerd te voelen door de bedreigingen. Zo vertelt OMT-lid Andreas Voss dat hij brieven heeft ontvangen waarin hij onder andere werd uitgemaakt voor ’vreselijke aap’. Voss zegt zich niet bedreigd te voelen. ’Ga maar terug naar de Duitsers’, stond in een andere brief. De brieven die Voss ontving zijn niet per post bezorgd, maar persoonlijk in zijn brievenbus aan huis bezorgd.

Meerdere OMT-leden zijn werkzaam bij het RIVM. Op de vraag of de bedreigde leden worden beveiligd, wil het RIVM geen uitspraken doen.

Grapperhaus vindt het ’schandalig’

Minister Ferd Grapperhaus vindt het „schandalig” dat leden van het OMT worden bedreigd. Hij benadrukt dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dit soort zaken goed in beeld heeft.

Als minister van Justitie en Veiligheid wordt Grapperhaus op de hoogte gehouden van de bedreigingen, maar inhoudelijk kan hij er verder niks over zeggen. Hij wijst erop dat er extra geld beschikbaar is - 55 miljoen euro per jaar - voor de beveiliging van bijvoorbeeld advocaten, rechters en journalisten.

Het is „buitengewoon” slecht dat dat voor de wetenschappers van het OMT nu ook nodig is, aldus Grapperhaus. „Ze leggen in tv-programma’s op een goed, begrijpelijk niveau uit wat er speelt. Het is schandalig dat dit gebeurt. We zetten in op veiligheid, laat dat heel duidelijk zijn.”