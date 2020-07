Natuurbranden teisteren Griekenland

De grootste brand woedde woensdag bij de stad Korinthe, 90 kilometer ten westen van de Griekse hoofdstad Athene. Die is deels onder controle gebracht met brandblusvliegtuigen en helikopters.

„We zetten sterke eenheden in en hopen de brand volledig te kunnen blussen”, zei brandweerwoordvoerder Wassileios Vathrakogiannis voor de Griekse radio (ERT).

Brandweermannen kijken het vuur in bij het plaatsje Athikia. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Volgens de woordvoerder zijn om veiligheidsredenen zes dorpen en een tentenkamp voor kinderen in het gebied rond Korinthe ontruimd. Sommige huizen en landbouwgrond zijn vernietigd. Volgens berichten van de staatstelevisie (ERT) zijn er geen gewonden.

De autoriteiten doen alles om het vuur te stoppen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

In Griekenland worden sinds 2018 dorpen en zomerkampen voor kinderen meteen geëvacueerd als er in de buurt een bosbrand uitbreekt. In juli 2018 kwamen meer dan honderd mensen in het oosten van Athene om het leven bij bosbranden. De autoriteiten hadden het gevaar aanvankelijk niet onderkend.