Groninger bodem blijft bewegen

Een gebouw is verstevigd met balken als gevolg van aardbevingsschade. Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

GRONINGEN - Het Groningse dorp Zeerijp (gemeente Loppersum) werd maandagmiddag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.4. Het was de zwaarste beving in Groningen sinds 2012. De bevingen worden veroorzaakt door bodemdaling als gevolg van de gaswinning in dit deel van de provincie. Een feitenoverzicht.