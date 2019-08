Oude cultuur met wortels

— In Spanje staan talloze, eeuwenoude olijfbomen. Op veel plekken zijn de bomen beschermd als cultureel erfgoed, maar in Catalonië is dat niet het geval. Het gevolg is een „schaamteloze uitverkoop”, ook aan Nederlanders. Dat leidt tot een hoop kritiek: „Je gaat archeologische vondsten toch ook niet verkopen?”