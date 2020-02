Te hoge loodconcentratie in waterleiding 17 Amsterdamse scholen

Ⓒ Unsplash

AMSTERDAM - Bij zeventien Amsterdamse scholen en honderden woningen in de stad is een verhoogde concentratie lood in het water aangetroffen, schrijft wethouder Laurens Ivens (Wonen) aan de gemeenteraad. Concentraties van meer dan 5 microgram lood per liter water wijzen op de aanwezigheid van loden leidingen die vervangen moeten worden.