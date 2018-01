Gerechtshof Den Haag verbiedt Stoli-wodka

Ⓒ STOLICHNAYA

DEN HAAG - Wodka van het merk Stoli van het bedrijf Spirits mag niet meer in de Benelux verkocht worden. Ook mag het bedrijf de merken Stolichnaya of Moskovskaya niet meer gebruiken. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag dinsdag in een hoger beroep-zaak tussen het Russische staatsbedrijf FKP Sojuzplodoimport en Spirits, dat in Rotterdam is gevestigd.